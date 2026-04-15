【モデルプレス＝2026/04/15】女優の石井杏奈が4月14日、自身のInstagramを更新。宮古島でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「目の保養」ウエスト＆美脚際立つ水着姿◆ 石井杏奈、美ボディ際立つ水着姿公開石井は「『冷たい冷たい』と言いながらもプール入れました」などとつづり、宮古島のプールで撮った写真を複数枚投稿。フリルのついたデザインで、引き締まったウエストや美しいデコルテラインが映え