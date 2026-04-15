石井杏奈、美ボディ映えるフリル水着姿披露「ウエスト綺麗」「さすがの着こなしです」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の石井杏奈が4月14日、自身のInstagramを更新。宮古島でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「目の保養」ウエスト＆美脚際立つ水着姿
石井は「『冷たい冷たい』と言いながらもプール入れました」などとつづり、宮古島のプールで撮った写真を複数枚投稿。フリルのついたデザインで、引き締まったウエストや美しいデコルテラインが映えるセパレートタイプの水着姿を披露している。
この投稿に「美しすぎる」「水着可愛い」「目の保養」「ウエスト綺麗」「腕も脚も細くて羨ましい」「さすがの着こなしです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「目の保養」ウエスト＆美脚際立つ水着姿
◆ 石井杏奈、美ボディ際立つ水着姿公開
石井は「『冷たい冷たい』と言いながらもプール入れました」などとつづり、宮古島のプールで撮った写真を複数枚投稿。フリルのついたデザインで、引き締まったウエストや美しいデコルテラインが映えるセパレートタイプの水着姿を披露している。
◆石井杏奈の投稿に反響
この投稿に「美しすぎる」「水着可愛い」「目の保養」「ウエスト綺麗」「腕も脚も細くて羨ましい」「さすがの着こなしです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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