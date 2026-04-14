「モスバーガー」の公式「X」アカウントが、「ブレンドコーヒー」の“おかわり”についての情報を投稿しています。【画像】え…マジで！？コチラが「ブレンドコーヒー」のおかわり価格です！2杯目は120円！公式アカウントは、「モスのブレンドコーヒーは120円で2杯目が飲めるので、絶対おかわりします」とコメント。モスバーガーのロゴが入った、ホットコーヒー入りのカップを写した写真を投稿しました。モスバーガーの「ブ