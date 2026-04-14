「モスバーガー」の公式「X」アカウントが、「ブレンドコーヒー」の“おかわり”についての情報を投稿しています。

【画像】え…マジで！？ コチラが「ブレンドコーヒー」のおかわり価格です！

2杯目は120円！

公式アカウントは、「モスのブレンドコーヒーは120円で2杯目が飲めるので、絶対おかわりします」とコメント。モスバーガーのロゴが入った、ホットコーヒー入りのカップを写した写真を投稿しました。

モスバーガーの「ブレンドコーヒー」を注文すると、レシート発行店に限り当日中は120円で2杯目を購入できます。

投稿には、「これはお得！」「いいですね！でもモスバーガーに行くとメロンソーダ頼んじゃいます。次はコーヒーにしまーす」「もっと早く教えてよー」「今度おかわりしよっと」との声が上がっています。

同チェーンの公式サイトの商品情報ページによると、「ブレンドコーヒー」の価格は300円（税込み）。また、「ブレンドコーヒー購入時のレシートを当日中にお持ちいただくと2杯目を120円でご提供します」との記載がありますが、多くの人が「知らなかった」ようです。「もっとガンガンそのこと発信したら、モスに行く人増えるのでは？」とのコメントも寄せられました。

