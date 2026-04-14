タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が4月14日、放送されます。今回は、客が「めっちゃデカい」「めっちゃ長い」と評する、ボリューミーな定食を提供する和歌山岩出市の飲食店が紹介されます。【写真】コ…コレは…1人前の量じゃない！ボリュームありすぎる定食を一挙にチェック！同店は、日本料理店出身の料理長が腕を