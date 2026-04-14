タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が4月14日、放送されます。今回は、客が「めっちゃデカい」「めっちゃ長い」と評する、ボリューミーな定食を提供する和歌山岩出市の飲食店が紹介されます。

【写真】コ…コレは…1人前の量じゃない！ ボリュームありすぎる定食を一挙にチェック！

同店は、日本料理店出身の料理長が腕を振るっています。鶏モモ肉一枚、約370グラムのチキンカツに焼きそば、さらにミニうどんがセットになった「チキンかつ定食」（900円）、230グラムの肉に数種類のルーを混ぜた特製ソースが決め手の「ハンバーグ定食」（1200円）、和歌山県産の天然スズキやツバス、マダイの炙（あぶ）り、ガンゾウビラメといった約20枚の切り身を乗せた「刺身定食」（1200円）などがあります。

名物は、ダイコンのみそあえ、ホウレンソウのおひたし、香りの強いかつお節の一番だしを使っただし巻き玉子、自家製の鶏ハム、から揚げ3個など、9種類の小鉢が一度に味わえる「スペシャル定食」（1200円）。お盆に収まらず、1プレートを追加で提供していて、4人席でも、3人以上になると一つのテーブルに料理を置くのが難しいということです。

同店の女性店主と料理長の過去も放送されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、陸上の中島ひとみ選手がゲストとして出演します。