ウェブクリエイターのChirueさんの2つの漫画がインスタグラムで合計1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもの保育園入園が決まり、周囲からは「まだこんなに小さいのにかわいそう」という声が。複雑な気持ちと葛藤しながらも、保育園生活がスタートし…という内容で、読者からは「共感しかない！」「心が軽くなった」「保育士さんを信じて、子どもの成長を見守りましょう！」などの声が上