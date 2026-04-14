ウェブクリエイターのChirueさんの2つの漫画がインスタグラムで合計1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

子どもの保育園入園が決まり、周囲からは「まだこんなに小さいのにかわいそう」という声が。複雑な気持ちと葛藤しながらも、保育園生活がスタートし…という内容で、読者からは「共感しかない！」「心が軽くなった」「保育士さんを信じて、子どもの成長を見守りましょう！」などの声が上がっています。

「さびしい」は間違いじゃない…母が気付いた本音

Chirueさんは、インスタグラムで作品を発表しています。Chirueさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、この2つの漫画を描いたきっかけを教えてください。

Chirueさん「入園に関する漫画は、『自分の理想と現実のギャップの大きさに驚いたから』です。漫画で引用した『自立とは依存先を増やすこと』という言葉は、出産前から子育てで大切にしたい考え方でした。なので保育園への入園も前向きな選択のはずだったのですが、いざ入園が近づくと、『さびしい』『離れたくない』と思ってしまったんです。何より、自分がそう感じたことに驚きました。『さびしい』と『依存先が増えたらうれしい』は矛盾しているのですが、どちらも本音の感情だったので、『そのときの気持ちとして残しておきたい』『あわよくば時を経て、そんなことを思っていたな〜と笑って見返せたらいいな』と思って漫画にしました

体調不良に関する漫画は、保育園の入園前、私自身がさまざまな人たちのエッセー漫画を読んで元気をもらっていたので、私と同じように不安でインスタグラムで情報収集している皆さんの目に触れて、『大丈夫！』という気持ちになってもらえたらなという思いで描きました」

Q.その後、お子さんの保育園生活はいかがですか。

Chirueさん「慣れるまではバタバタだったものの、1度も行き渋ったことはなく、楽しそうに通っています。熱で休んだ日でも、『今日は行かないの？』と、保育園のかばんを自ら手に取って無言の圧を掛けられることも。最近のブームは歌うことのようで、毎晩お風呂でカラオケ大会が開催されています」

Q.ご自身の経験から、入園までに準備しておいた方がよいと思うことはありますか。

Chirueさん「『コップの練習』や『お昼寝の習慣付け』など、入園準備を考えると気が重くなりがちですが、『入園したらやるしかねえ！』となるので、そこまで気負わなくていいかと思います。

それよりも、『一緒に行きたいところへ行く』『一緒にたくさん遊ぶ』ことが重要です。保育園に入園後、親のメンタルに地味に効くのは『後悔』という感情なので、やりたいことは何でもやっておくことがお勧めです」

Q.今後、お子さんにはどのような子に成長していってほしいですか。

Chirueさん「元気で優しい子に育ってくれたらうれしいです。欲を言えば、ジャクソン家の家訓は『オタクであれ』なので、オタクに育ってくれるといいなと思います」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

Chirueさん「アメリカ人の夫との生活がカルチャーギャップの宝庫で、漫画にしたいと思い、2020年から描き始めました。今ではもう少し幅を広げ、子どもの成長記録やおいしかったものなど、日々の『記録に残したい』と思ったことを漫画にしています」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

Chirueさん「最近、夫と2人でARGミステリーゲームを制作し始めました。育児と同じように『家族で力を合わせると、こんなこともできるんだな』という面白さを、これからも追求していきたいです。もちろん、エッセー漫画も続けていきますし、新しい挑戦もしていきたいです。2026年に第2子が誕生予定なので、エッセー漫画がどんな内容になっていくのか、自分でも楽しみにしています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Chirueさん「入園に関する漫画では、『小さいうちから保育園に通わせたけれど、いいこともたくさんあった』という声が多く、とても勇気づけられました。特に『保育園が第2の家になった』『家族同然の付き合いになった』というエピソードが印象的で、自分たちもそうなれたらいいなと思いました。

体調不良に関する漫画では、『うちも4月めっちゃ休んだ』というコメントが想像以上に届き、自分たちだけじゃないんだなと知れたことが心強かったです」