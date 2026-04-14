4月に入り、健康診断や人間ドックを受ける人は多いのではないでしょうか。毎年受けている人も多い検査の一つが「血液検査」です。採血の際、採血管に入っていく自分の血液を見て「黒い」と感じた経験はありませんか。ネット上では「血液の色が黒いけど大丈夫？」「血ってあんなに黒いの…？」「自分の血が結構ドス黒くて不安になる」「かなり黒っぽい血だったけど、大丈夫なのか」といった不安の声も聞かれます。【画像】採血後