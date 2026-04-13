インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「辛い食べ物・料理」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月13日時点で集まった2110票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《食べもの・料理》もランクイン？TOP10を見る！3位は「キムチ」でした。回答者からは「単品で食べるのもいいし、豚キムチ、納豆キムチ、キムチチヂミ、キムチ鍋など