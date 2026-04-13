インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「辛い食べ物・料理」人気ランキングを投票で募っています。2026年4月13日時点で集まった2110票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《食べもの・料理》もランクイン？ TOP10を見る！

3位は「キムチ」でした。回答者からは「単品で食べるのもいいし、豚キムチ、納豆キムチ、キムチチヂミ、キムチ鍋など食べ方がいろいろあって便利」「キムチはどんな種類も大好きです。カクテキも、白菜もキュウリも。どれもうま辛でご飯がめちゃくちゃ進みます」といった声が寄せられていました。

2位には「マーボー豆腐」がランクイン。「そのまま一品として楽しむだけでなく、ご飯にかけて食べるのも好きです。いろいろな辛さのものがありますが、少し辛めの方が食欲をそそります」「週に1回どころか毎日食べても飽きないおいしさです。ご飯の上にのせてマーボー豆腐丼にして食べてもおいしくて大好きです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「カレーライス」でした。「カレーは辛さだけでなく、うまみもしっかりと感じられるから大好きです」「カレーは辛さがレベル分けがされていて、自分に合う辛さで食べられるのでおすすめ」などの回答が集まっていました。