非常時に身近な物でSOSを出す方法について、自衛隊東京地方協力本部がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが非常時に「SOS」が出せる“便利グッズ”です！自衛隊は｢誰もが持ってる小さな救世主？ こんなに小さくても十分｣と投稿し、動画を公開。この動画では「もしも遭難したり災害時に助けを求めるときはミラー1つで助かる可能性が大幅アップ」というテロップが流れ、自