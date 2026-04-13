非常時に身近な物でSOSを出す方法について、自衛隊東京地方協力本部がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが非常時に「SOS」が出せる“便利グッズ”です！

自衛隊は｢誰もが持ってる小さな救世主？ こんなに小さくても十分｣と投稿し、動画を公開。この動画では「もしも遭難したり災害時に助けを求めるときはミラー1つで助かる可能性が大幅アップ」というテロップが流れ、自衛隊員が助けを求めるため、小型の鏡で光を反射させています。鏡が光を反射している様子が遠くからでも確認でき、非常時に役立つのがよく分かります。

自衛隊員は「小さいミラーでも十分！」「男女関係なく準備の価値あり！」と勧めており、SNS上では「サッと取り出せる所に入れておかないとですね」｢鏡いつもバッグに忍ばせてある私は大正解だったのか｣「ミラーの反射で遭難者の発見になった話を聞いたことがありましたが、結構反射って分かるんですね」などの声が上がっています。

小型の鏡を持ち歩いてみてはいかがでしょうか。