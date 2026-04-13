ペッパーランチが、4月22日からグランドメニューを刷新します。今回の新メニューでは、「牛カルビキムチーズペッパーライス」や「ブロッコリーチキンペッパーライス」といった、食欲をそそる新作にまず目が行きそうなところ……。ですが、じっくり見ていくと気になるのが「ペッパー式TKG（卵かけご飯）」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■店舗限定だったカレーメニューを全国に拡大株式会社ホット