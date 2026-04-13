「ペッパー式TKG」が気になる…… ペッパーランチがグランドメニュー刷新、カレーも全国拡大
ペッパーランチが、4月22日からグランドメニューを刷新します。
今回の新メニューでは、「牛カルビキムチーズペッパーライス」や「ブロッコリーチキンペッパーライス」といった、食欲をそそる新作にまず目が行きそうなところ……。
ですが、じっくり見ていくと気になるのが「ペッパー式TKG（卵かけご飯）」です。
■ 店舗限定だったカレーメニューを全国に拡大
株式会社ホットパレットは、2026年4月22日より、ペッパーランチのグランドメニューを刷新すると発表しました。新商品の追加に加え、一部商品の価格改定も実施。これまで一部店舗のみで販売されていたカレーメニューも全国展開となり、メイン、サイド、トッピングまで幅広くアップデートされます。
看板商品のペッパーライスには、新たに「牛カルビキムチーズペッパーライス」と「ブロッコリーチキンペッパーライス」が仲間入りします。
「牛カルビキムチーズペッパーライス」は、カルビのしっかりした旨みに、甘みのあるキムチととろけるチーズを合わせた一皿。一方の「ブロッコリーチキンペッパーライス」は、チキンの食べやすさにブロッコリーの食感を組み合わせた、軽やかさと満足感を両立したメニューとなっています。
ステーキカテゴリーではカルビ系のバリエーションが増え、ランチメニューには「カルビキムチ焼飯」を追加。鉄板で仕上げるライブ感はそのままに、食べごたえのあるラインアップがそろいました。
■ サイドメニューとして登場する「ペッパー式TKG」
そんな中で、やはり気になるのがサイドメニューとして登場する「ペッパー式TKG」です。
「甘辛い味付けがステーキと相性の良い専用ライス」とのことで、いわゆる“普通の卵かけご飯”というよりは、肉と一緒に食べて完成する一品、という立ち位置です。
このほかサイドメニューでは、「彩りサラダ」が「オニポテサラダ」へとリニューアル。ポテトサラダにフライドオニオンを合わせた、食感も楽しい一品になっています。
トッピングもさらに充実しており、チーズはチェダー、ゴーダ、サムソ、モッツァレラをブレンドしたクワトロチーズに進化。さらに、ほうれん草やさつまいもなども加わり、組み合わせの楽しみが広がります。
今回の刷新で何より特徴的なのが、限定店舗でしか味わえなかったカレーメニューがが全国で楽しめるようになる点です。また、メインの新作に隠れがちですが、「ペッパー式TKG」は今回の刷新を象徴するメニューのひとつかもしれません。
■ 追加商品／商品名
牛カルビキムチーズペッパーライス
−ライスS:税抜955円／税込1050円
−ライスM:税抜991円／税込1090円
−ライスL:税抜1073円／税込1180円
ブロッコリーチキンペッパーライス
−ライスS:税抜755円／税込830円
−ライスM:税抜791円／税込870円
−ライスL:税抜873円／税込960円
カルビ＆カットステーキ（60g）:税抜1164円／税込1280円
カルビ＆ハンバーグ:税抜1164円／税込1280円
カルビ＆肉塊ハンバーグ:税抜1437円／税込1580円
カルビ＆ステーキ（110g）: 税抜1437円／税込1580円
ランチ）カルビキムチ焼飯:税抜991円／税込1090円
オニポテサラダ:税抜182円／税込200円
ペッパー式 TKG:税抜319円／税込350円
トッピング）クワトロチーズ：税抜110円／税込120円
トッピング）クワトロチーズW：税抜219円／税込240円
トッピング）ほうれん草：税抜110円／税込120円
トッピング）さつまいも：税抜137円／税込150円
トッピング）ハンバーグ※：税抜528円／税込580円
※一部店舗のみでの取り扱い。