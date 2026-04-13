ペッパーランチが、4月22日からグランドメニューを刷新します。

今回の新メニューでは、「牛カルビキムチーズペッパーライス」や「ブロッコリーチキンペッパーライス」といった、食欲をそそる新作にまず目が行きそうなところ……。

ですが、じっくり見ていくと気になるのが「ペッパー式TKG（卵かけご飯）」です。

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■ 店舗限定だったカレーメニューを全国に拡大

株式会社ホットパレットは、2026年4月22日より、ペッパーランチのグランドメニューを刷新すると発表しました。新商品の追加に加え、一部商品の価格改定も実施。これまで一部店舗のみで販売されていたカレーメニューも全国展開となり、メイン、サイド、トッピングまで幅広くアップデートされます。

看板商品のペッパーライスには、新たに「牛カルビキムチーズペッパーライス」と「ブロッコリーチキンペッパーライス」が仲間入りします。

「牛カルビキムチーズペッパーライス」は、カルビのしっかりした旨みに、甘みのあるキムチととろけるチーズを合わせた一皿。一方の「ブロッコリーチキンペッパーライス」は、チキンの食べやすさにブロッコリーの食感を組み合わせた、軽やかさと満足感を両立したメニューとなっています。

ステーキカテゴリーではカルビ系のバリエーションが増え、ランチメニューには「カルビキムチ焼飯」を追加。鉄板で仕上げるライブ感はそのままに、食べごたえのあるラインアップがそろいました。

■ サイドメニューとして登場する「ペッパー式TKG」

そんな中で、やはり気になるのがサイドメニューとして登場する「ペッパー式TKG」です。

「甘辛い味付けがステーキと相性の良い専用ライス」とのことで、いわゆる“普通の卵かけご飯”というよりは、肉と一緒に食べて完成する一品、という立ち位置です。

このほかサイドメニューでは、「彩りサラダ」が「オニポテサラダ」へとリニューアル。ポテトサラダにフライドオニオンを合わせた、食感も楽しい一品になっています。

トッピングもさらに充実しており、チーズはチェダー、ゴーダ、サムソ、モッツァレラをブレンドしたクワトロチーズに進化。さらに、ほうれん草やさつまいもなども加わり、組み合わせの楽しみが広がります。

今回の刷新で何より特徴的なのが、限定店舗でしか味わえなかったカレーメニューがが全国で楽しめるようになる点です。また、メインの新作に隠れがちですが、「ペッパー式TKG」は今回の刷新を象徴するメニューのひとつかもしれません。

■ 追加商品／商品名

牛カルビキムチーズペッパーライス

−ライスS:税抜955円／税込1050円

−ライスM:税抜991円／税込1090円

−ライスL:税抜1073円／税込1180円

ブロッコリーチキンペッパーライス

−ライスS:税抜755円／税込830円

−ライスM:税抜791円／税込870円

−ライスL:税抜873円／税込960円

カルビ＆カットステーキ（60g）:税抜1164円／税込1280円

カルビ＆ハンバーグ:税抜1164円／税込1280円

カルビ＆肉塊ハンバーグ:税抜1437円／税込1580円

カルビ＆ステーキ（110g）: 税抜1437円／税込1580円

ランチ）カルビキムチ焼飯:税抜991円／税込1090円

オニポテサラダ:税抜182円／税込200円

ペッパー式 TKG:税抜319円／税込350円

トッピング）クワトロチーズ：税抜110円／税込120円

トッピング）クワトロチーズW：税抜219円／税込240円

トッピング）ほうれん草：税抜110円／税込120円

トッピング）さつまいも：税抜137円／税込150円

トッピング）ハンバーグ※：税抜528円／税込580円

※一部店舗のみでの取り扱い。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041305.html