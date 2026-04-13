桜の野生種「エドヒガン」の群生地（兵庫県川西市）で、89歳男性が4月5日、40代女性の右腕に噛みついたとして、暴行の疑いで兵庫県警に現行犯逮捕されました。神戸新聞NEXT（4月6日）によると、川西署員がパトカーに男性を連行し、後部座席に乗せたところ、意識をもうろうとしていたため消防に通報しました。手錠を外された状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されたという、異例の経過をたどったようです。警察は司法解剖を実