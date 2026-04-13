店長101人のガチ投票!イチ推しBEST10〜手土産(スイーツ)部門〜店長101人のガチ投票!イチ推しBEST10〜手土産(スイーツ)部門〜第1位には、Brick bake bakers by Pâtisserie easeの「クラフトフィナンシェ(プレーン)」(1個 300円)が選ばれた。話題のシェフパティシエ・大山恵介氏が手掛けるブランドの人気商品で、発売以来、高校生から高齢者まで幅広い層を虜にしてきた、店内のオーブンで焼き上げるフィナンシェ。東京駅の赤レ