さや香の新山が桜花賞的中を報告

中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。2着は5番人気のギャラボーグ（杉山晴）、3着は12番人気のジッピーチューン（林）で、3連単は8万2710円だったが、この馬券を的中した芸人の買い目に驚きが相次いでいる。

G1阪神JFの1、2着がそのまま入線した一方で、3着には12番人気の穴馬ジッピーチューンが最後内から突っ込む結末となった。3着の予想が難解なレースを仕留めたのはお笑い芸人、さや香の新山だった。

話題になっているのはその買い目。新山は自身のXに「桜花賞120万満開」と記し、ネット投票の照会結果画面を投稿。3連単2頭軸マルチで相手2頭へ各1500円流し、計12点で1万8000円購入。8万2710円×15で払い戻しは124万650円となった。3連単の2頭軸に選んだのは5番ギャラボーグと11番ジッピーチューンだった。

1番人気のスターアニスをあえて軸から外した大胆な買い目に、X上の競馬ファンも仰天。「誰よりも上手い買い目でおもろい」「なんだこの買い目」「どうやったら相手2点でジッピーチューン買えるん笑」「どういう思考をしたらこの買い目が思いつくのかな」「もう1頭のヒモ気になる」「5.11軸とか変態すぎる」などの声が書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）