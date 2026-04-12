富士フイルム・スタジオアリス女子オープン国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは11日、埼玉石坂GC（6580ヤード、パー72）で第2日が行われ、今季同ツアー初参戦した渋野日向子（サントリー）は通算3オーバーで予選落ちした。しかし、駆けつけたファンには丁寧なファンサービスをするなどギャラリーから声援を受けた。日本でのラウンドで実現した豪華なペアリングにも歓喜の声が上がった。渋野とコ