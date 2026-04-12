富士フイルム・スタジオアリス女子オープン

国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは11日、埼玉石坂GC（6580ヤード、パー72）で第2日が行われ、今季同ツアー初参戦した渋野日向子（サントリー）は通算3オーバーで予選落ちした。しかし、駆けつけたファンには丁寧なファンサービスをするなどギャラリーから声援を受けた。日本でのラウンドで実現した豪華なペアリングにも歓喜の声が上がった。

渋野とコース上で談笑していたのは、小祝さくらと竹田麗央だった。初日に同組でラウンドした3人。白いパンツ姿の渋野と竹田。ベージュのスカートを履いた小祝が、クラブを手にリラックスした表情を浮かべている。和やかな空気が漂う1枚だった。

国内ツアーでの生涯獲得賞金は、渋野が2億4260万70円、小祝が8億3488万7011円、竹田が3億3693万9410円の豪華なペアリング。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式インスタグラムが「和やかにラウンドする3人」と記して写真を投稿すると、ファンから反響が寄せられた。

「これええ写真やね」

「最高の組み合わせ」

「シブコちゃん、さくらちゃん、麗央ちゃんの笑顔に癒されます」

「プロツアーというより職場の親睦コンペの仲良し組と言う感じ」

「見ているこちらも、ほっこりさせてくれる3人でした」

「ペアリング感謝します」

第2日を終え、首位は通算8アンダーのウー・チャイェン。小祝は通算3アンダー、竹田は通算4アンダーとしている。



（THE ANSWER編集部）