「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。昨年１１月の井上拓真との世界戦で、ボクシング８戦目、キックボクシング時代からのプロ公式戦５５戦目で初黒星を喫した天心。再起戦を前に「岐路だと思うし、ずっ