「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回ＴＫＯで下し、通算８勝（３ＫＯ）１敗とした。

昨年１１月の井上拓真との世界戦で、ボクシング８戦目、キックボクシング時代からのプロ公式戦５５戦目で初黒星を喫した天心。再起戦を前に「岐路だと思うし、ずっと崖っぷちでもある」と悲壮な覚悟をにじませていた。

１回は慎重に入りながら、ボディーで相手を押し込んでいく場面も。那須川がペースを握った。２回はエストラダの右ストレートを被弾する場面もあったが、左ボディーをたたき込み、カウンターを合わせていった。３回はエストラダが前に出てきた中で、的確に有効打を浴びせていった。

４回はエストラダが右を浴びせて反撃。しかし、那須川も左を浴びせてペースは渡さず。終了後の公開採点では１人が那須川支持、２人がドローだった。

５回は那須川が前に出て有効打を重ねる場面も。６回はエストラダが前に出て、那須川が左ボディーを放った際に頭が衝突してエストラダが倒れこんだ。しばらく回復の時間がとられたあと、再開された。７回は那須川が主導権を握って、右アッパー、左ストレートで押し込んでいった。８回も圧力をかけてきたエストラダに冷静に対応し、有効打を重ねていった。８回終了時点での公開採点では３者が那須川支持となった。

９回は那須川が一気に圧力を強め、エストラダを追いこんでいき、終了後にエストラダから。

勝ち名乗りを受けると、那須川の瞳には涙が浮かんだ。勝利者インタビューでは「いや、泣いてないよ。泣いてない。泣いてないって」と否定しつつ「勝つってこんな嬉しいんですね」と笑顔。「エストラダ選手のおかけでまたこんなに強くなれた」と感謝を口にし「試合前からほんとうに初めてちょっと怖くて、自分が信じられない時期が結構あって」と声を詰まらせ「本当に大変だったんですけど、みんなに支えられて、また復活できました。ありがとうございましたという言葉しか出てこないです」と、言葉を紡いだ。

これで５月の井上拓真−井岡一翔の勝者に挑戦する権利を獲得。「これでリベンジの切符掴んだんで、ちゃんと掴んだんで。必ずリベンジして、皆さんに応援してよかったと思われる選手に絶対なりますのでこれからも応援よろしくお願いします」と、見据えた。