北中米W杯まであと2カ月。先月末の代表戦では各国の代表チームが本大会で着用予定の新たなユニフォームに身を包んでおり、この代表戦は新ユニフォームのお披露目も兼ねていた。しかし、一部で問題が発生している模様だ。イングランド代表やフランス代表、ウルグアイ代表などのユニフォームを手がけたナイキ社は、新ユニフォームに問題点があることを認めた。『The Guardian』が伝えている。その問題点とは、肩の縫い目の部分が膨れ