NHKの朝ドラ「風、薫る」が早くもまずいことになっている。3月30日の初回視聴率は歴代ワースト2位となる14・9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。以降も14・2％、14・0％と下がり続け、4月7日の第7話は14％を割って13・6％、その翌日には13・1％に……。＊＊＊【写真を見る】「見上愛」の意外な素顔“よく間違えられる”そっくり女優と2ショットちなみに、初回視聴率の歴代ワーストは松下奈緒がヒロインの