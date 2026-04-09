3月31日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームで行われたホーム開幕戦の西武―オリックス1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。ホーム開幕戦の意気込みを訊いた。 ――ベルーナドームでのホーム開幕戦となります。改めてホーム開幕戦前の心境を訊かせてください。 西口「ビジターだ