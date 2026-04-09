3月31日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームで行われたホーム開幕戦の西武―オリックス1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。ホーム開幕戦の意気込みを訊いた。

――ベルーナドームでのホーム開幕戦となります。改めてホーム開幕戦前の心境を訊かせてください。

西口「ビジターだとライオンズファンの人数が、ホームのロッテさんに比べて少なくなるので、今日は大勢のライオンズファンの方々が球場に足を運んでくれると思います。また違う盛り上がりがあると思うので楽しみです」

――この試合からホームゲーム6連戦となります。弾みをつけていきたいホーム6連戦になると思うのですが、いかがですか？

西口「まずはここのホーム開幕戦をとって勢いに乗っていきたいなというところではあります」

――ビジターで開幕したマリーンズ3連戦でしたが、選手の戦いぶりはいかがでしたか？

西口「先発投手陣はみんな1人1人が自分らしい投球をしてくれたと思いますが、なかなか勝ちには結びつきませんでした。内容的には悪くなかったと思います。平良（海馬）は素晴らしかったですね」

――プロ初完投初完封はお見事でしたね？

西口「本当に見事ですね」

――3戦目（3月29日、対ロッテ3回戦）では、平良投手の好投を盛り立てる外野陣の素晴らしい守備がありましたが、いかがでしたか？

西口「バックも平良を助けて、盛り上げてくれて本当によかったと思います」

――野手陣では、オープン戦で少し元気がなかったかなという渡部聖弥選手が2試合連続2安打を含む3試合連続ヒットでした。このあたりはいかがですか？

西口「内容的にはあまりよくはないかもしれませんが、ヒットが出ているという意味ではよかったと思いますし、率も上がっているので、本人的に気持ちの面では楽になっているかなと思います」

――いよいよホーム開幕戦を迎えます。この試合の戦いに向けて、そして今週の戦いに向けてファンに力強いメッセージをお願いします。

西口「まずはなんとかこのホーム開幕戦に勝って、今週1週間いいゲームを続けていければと思います。ファンの皆さんの声援が力になりますので、ぜひ応援よろしくお願いします」

――この試合の先発は隅田知一郎投手です。 WBCで選出されなければ開幕投手の予定だったという期待の隅田投手が登板しますが、改めてシーズンへ向けての期待を教えてください。

西口「WBCの予選（1次ラウンド）や本戦（準々決勝ラウンド）もそうですが、投球自体はいい内容が続いているので、この試合でもそういう内容を出してくれたらと思っています」

――WBCに選ばれた時点で開幕投手はなくなりましたが、ホーム開幕戦に持って来ようということは考えていたのですか？

西口「考えていました」

――隅田投手は去年はじめて10勝を達成しました。すごく成長したと思うのですが、去年1年間の隅田投手をどう見ていましたか？

西口「長いイニングを投げられるピッチャーですし、ここぞというときに三振を奪えますし、マウンド上では気持ちを前面に出して向かっていく投手だと思います。少し甘いところもありますけどね（笑） 」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー