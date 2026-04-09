都市部での摘発が強化された結果、小児性愛者たちは地方へと逃れた―ラオスの長閑な農村で日本人が行っていた少女への卑劣な行為とは。ラオスの村で蔓延る児童買春「ラオスの村で日本人が児童買春をして逮捕された」私のもとにそんな情報が舞い込んできたのは、今年2月下旬のことだった。テレビメディアのディレクターとラオスの首都ビエンチャンで別件の取材をしていたところ、在留邦人から情報が寄せられたのだ。被害を受けた少