【ナイロビ共同】ロイター通信によると、アフリカの島国マダガスカル政府は7日、中東情勢の悪化によりエネルギー供給に混乱が生じたとして、15日間の非常事態を宣言した。「国家が重大な危機に直面している」とし、公共サービスの継続のため緊急措置を取るとした。マダガスカルでは昨年10月、Z世代の若者のデモに乗じて軍部隊が権力を掌握した。地元メディアは、全国的な燃料不足が生じていると伝えた。エネルギー輸送の要衝