日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal」から、季節限定の「チョコレートクッキー缶 -Valentine Edition-」が登場します。フルーティな酸味やまろやかさなど、カカオの個性を丁寧に引き出した3種のクッキーを詰め合わせた人気シリーズの特別版です。見た目も味わいも異なる3つの表情を楽しめるクッキーは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり。数量限定