本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、ロースカツを盛り付けたカレーや、明太子とチーズのコンビネーションを楽しめる焼きパスタなど、注目の商品が目白押しです!2026年4月の新商品5品まとめ(4月7日〜4月13日)「セブンイレブン 2026年4月の新商品」「炭火焼きプルコギ弁当」(699円)「炭火焼きプルコギ弁当」(699円)価格 : 699円販売地域 : 東北、関東、東海、近畿、九州、沖縄コチ