人気YouTuberのヒカキンさんが2026年4月5日正午、「ご報告」と題した動画を公開し、新たに麦茶のブランド「ONICHA」を立ち上げると発表した。「日本の麦茶、変えるぞー！」ヒカキンさんは3月28日から黒い画面に波の音のみが流れるYouTube生配信を続けており、ファンから心配の声が上がる事態となっていた。4月3日に投稿された動画では、「とある理由でSNSの投稿や動画の投稿をする余裕がありませんでした」と語り、5日に詳細を説明