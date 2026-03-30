スマートフォン上で直接動作する小型言語モデルを搭載したAIアシスタントが「PocketPal AI」です。PocketPal AIはiOSとAndroidの両方に対応しており、インターネット接続なしで様々なSLMと対話できます。すべての処理はデバイス上で完結するため、プライバシーは完全に保護されます。会話、プロンプト、データはスマートフォンから外部に送信されることも、外部サーバーに保存されることもありません。a-ghorbani/pocketpal-ai: An