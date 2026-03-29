「ブルワーズ６−１ホワイトソックス」（２８日、ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「４番・一塁」で先発出場し、四回の第２打席でバックスクリーン右へ開幕２戦連発となる２号ソロを放った。３打数１安打１打点で守備でも奮闘するも、チームは序盤の大量失点が響き開幕２連敗となった。美しい放物線を描いたのは四回先頭の第２打席。初球の甘いフォーシームを一振りで仕留めた。打球はバックスクリーン右