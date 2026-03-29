「ブルワーズ６−１ホワイトソックス」（２８日、ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「４番・一塁」で先発出場し、四回の第２打席でバックスクリーン右へ開幕２戦連発となる２号ソロを放った。３打数１安打１打点で守備でも奮闘するも、チームは序盤の大量失点が響き開幕２連敗となった。

美しい放物線を描いたのは四回先頭の第２打席。初球の甘いフォーシームを一振りで仕留めた。打球はバックスクリーン右へ着弾。悠然とダイヤモンドを一周する姿に敵地はどよめいた。

村上は開幕戦で大量ビハインドの九回にメジャー初安打初アーチとなるソロを右翼席にたたき込んでいた。中１日となったゲームでは、第１打席で相手バッテリーに執拗（しつよう）に内角を攻められた中で冷静に四球を選ぶなど、ボールの見極めはしっかりとできていた。そして完璧な一発だ。

だが３点を追う２死二、三塁の第３打席は左腕・アシュビーの前に空振り三振を喫して好機を生かせなかった。七回にも再び好機で打席で巡ってくる可能性があったが、痛恨の走塁死。直後にダメ押し点を献上した。八回の第４打席は投ゴロで一塁へ全力疾走するもアウトになり、チャンスメークできなかった。

３年連続で１００敗を喫しているホワイトソックスは序盤で４点のビハインドを背負い、村上の一発後、次の１点もブルワーズに奪われて流れを引き寄せることができなかった。痛恨の開幕連敗。２試合連続のアーチをかけた村上が表情を崩すことは無かった。