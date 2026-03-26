２７日の開幕を前に地域を盛り上げようと、広島市内に巨大な「カープ坊や」が登場しました。 「シャカリキに勝利を持ってこい！」中区のもみじ銀行本店にカープのユニフォームを着た行員たちの姿が… ２７日に開幕するカープを地域全体で応援しようと、イラストや文字の一部が描かれた大きなシート１５６枚を２階から５階の窓に手作業で貼り付けました。 およそ１時間半後登場したのは高さ１６ｍ