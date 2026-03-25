「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」は、いつからいつまで？「My フルーツ³ フラペチーノ®」は、“フルーツで遊びつくす” がコンセプトの、自分の好みにあわせて素材を選べるカスタマイズ型フローズンフルーツフラペチーノ。全国の34店舗限定という珍しいフラペチーノです。メニュー表をチェックしながらオーダー！ ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツ