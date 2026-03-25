「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」は、いつからいつまで？

「My フルーツ³ フラペチーノ®」は、“フルーツで遊びつくす” がコンセプトの、自分の好みにあわせて素材を選べるカスタマイズ型フローズンフルーツフラペチーノ。全国の34店舗限定という珍しいフラペチーノです。

メニュー表をチェックしながらオーダー！ ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツをセレクトできます。フルーツ好き＆カスタマイズ好きにはたまらない♪

そんな「My フルーツ³ フラペチーノ®」の新メニューとして、「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」が登場。同時に、ブレンドするフルーツに「完熟白桃」、ベースに「フルーツミックス」、カップインするフルーツに「白桃」が新しく仲間入りしました。自分好みのフラペチーノが作れるなんてぜいたく♪



商品名「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」販売期間2026年3月18日（水）〜価格776円（持ち帰り）、790円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗「スターバックス コーヒー」全国34店舗限定青森 ＆LOVINA店、麻布十番2丁目店、アーバンドック ららぽーと豊洲3 地下1階店、表参道ヒルズ店、渋谷ストリーム店、ミーツ国分寺店、南町田グランベリーパーク店、町田東急ツインズEAST店、横浜ジョイナス2階店、アリオ橋本店、ラスカ茅ヶ崎店、ペリエ千葉5階店、イオンモール幕張新都心エキマエ店、ユーカリが丘店、宇都宮イトーヨーカドー店、ルミネ大宮 LUMINE1店、アリオ川口店、ららぽーと新三郷店、ルミネ川越店、ららぽーと富士見3階店、三井アウトレットパーク入間店、高崎オーパ店、セレオ甲府店、イオンモール浜松市野2階店、ららぽーと名古屋みなとアクルス店、星が丘テラス店、イオンモールKYOTO店、奈良鴻ノ池運動公園店、米子 TSUTAYA角盤町店、岡山一番街店、浦添西海岸パルコシティ店、くるふ福井駅店、CoCoLo新潟店、イオンモール名取2階店

一時的な欠品や、材料がなくなると、販売終了となることがあります。販売終了時期が公表されていないため、気になる方は早めに足を運んでくださいね…！



「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」は、どんな味？

「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」は、新カスタマイズの「完熟白桃」と「フルーツミックス」を使ったフラペチーノ。熟した桃の果肉感とぜいたくな甘さを、すっきりと軽やかな飲み心地で楽しめる一杯です。

熟した白桃をそのまま凍らせてフルーツミックスベースとブレンドし、シャキっと食感の果肉ソースと合わせることで、まるで白桃そのもののおいしさが詰まっているような味わいに！ ひと口ごとに白桃の果肉感と甘さが広がりながらも、すっきりとした後味で最後まで軽やかに楽しめるフローズンフルーツフラぺチーノです。

気分を変えたいときには、白桃の果実感と相性のよいブラックティーをベースに組み合わせて。紅茶の香りとほどよい渋みが加わり、ピーチティーを思わせる華やかな風味が広がります。

ほかのフルーツ素材やベースと組み合わせるのもおすすめ。新作「My フルーツ³ フラペチーノ® 完熟白桃」で飲むたびに新しい印象に出合える“わたしだけ”のアレンジをぜひ試してみて！



Text：中川葉月



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