大分県中津市を流れる山国川が、流域の浸水対策を推進する「特定都市河川」に県内で初めて指定されました。 【写真を見る】山国川が「特定都市河川」に指定大分県内で初、流域治水を加速へ 国の「特定都市河川」に指定されたのは、山国川と支流を合わせた10の河川です。対象となる中津市や日田市など4つの市と町が24日、国交省と確認書に調印しました。 山国川流域では近年、大規模な浸水被害が相次いでいて今回、福岡県側と