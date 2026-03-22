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ユタ・ジャズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 116 - 126 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのユタ・ジャズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサ&#