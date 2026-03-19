Ｊ１のＦＣ東京は１９日、日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が右ハムストリングの肉離れを負ったと発表した。１４日の水戸戦で負傷したもので全治までの期間などは明らかにしていない。長友は６月開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表として単独最多となる５度目のメンバー入りを目指しているが、今回の負傷で森保ジャパンが予定する英国遠征（２８日＝スコットランド戦、３１日＝イングランド戦）は不参加が確定。Ｗ杯本大会のメンバー