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長友佑都 復帰戦でまさかの復帰

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 6日の明治安田J1百年構想リーグ第15節で、FC東京は千葉に0ー3で完敗した
  • 右太腿の負傷で離脱していた長友佑都が後半25分から途中出場
  • 想定以上の超回復を見せ、次戦10日の東京V戦は先発予定だという
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