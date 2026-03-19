【モデルプレス＝2026/03/19】元KAT-TUNの中丸雄一が3月18日、コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に出演。独自のこだわりを明かす場面があった。【写真】KAT-TUNラストライブで赤西仁と4ショット◆中丸雄一「4を避けて生活している」日常生活でのこだわりを問われると、中丸は「4っていう忌み数が嫌いすぎて、4を避けて生活している」と切り出し「それを守ると1日調子がいいみた