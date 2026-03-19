中丸雄一「嫌いすぎて」避けて生活していたもの 思わぬ結果に驚きの声「オチが最高すぎる」「ミラクル」
【モデルプレス＝2026/03/19】元KAT-TUNの中丸雄一が3月18日、コメンテーターを務めるTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に出演。独自のこだわりを明かす場面があった。
【写真】KAT-TUNラストライブで赤西仁と4ショット
日常生活でのこだわりを問われると、中丸は「4っていう忌み数が嫌いすぎて、4を避けて生活している」と切り出し「それを守ると1日調子がいいみたいなのはいまだに信じてやっていますね」と独自のルールを明かした。
さらに「例えば、靴履いて、トン、トン、トンを4回やっちゃったら、もう靴入ってるんだけど、余分にもう1回やって4を回避するみたいな」と具体例を挙げ「ってことを中学生の頃からやってます」と特に不吉な出来事が起きたわけではないものの、長年こだわっていると話した。
また「ただ、この間、知ったんですけど。KAT-TUNが解散したんですけど、今までのトータルのライブ公演数が444公演でした」と偶然にも「4」が並んだ事実に言及。スタジオからは「嘘っ！？」「まじで？」と驚きの声が上がるなか、中丸も「おかしい。こんなに避けてきたのに」と吐露し、共演者から「じゃあ、あと1回やったらどうですか？」と提案されると「ね。それもありかもしれないですね」と笑顔で応じていた。
中丸のトークを受け、SNS上では「444公演！？」「ミラクル」「こんな偶然ある？」「オチが最高すぎる」「4を憎み4に愛されし男」「逆にすごい」「4嫌いなのにさすが」などの声が上がっている。
KAT-TUNは2001年に結成され、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビュー。その後、2025年3月31日にグループを解散し、同年11月8日に異例となる解散後のラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催して話題を呼んだ。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】
【写真】KAT-TUNラストライブで赤西仁と4ショット
◆中丸雄一「4を避けて生活している」
日常生活でのこだわりを問われると、中丸は「4っていう忌み数が嫌いすぎて、4を避けて生活している」と切り出し「それを守ると1日調子がいいみたいなのはいまだに信じてやっていますね」と独自のルールを明かした。
また「ただ、この間、知ったんですけど。KAT-TUNが解散したんですけど、今までのトータルのライブ公演数が444公演でした」と偶然にも「4」が並んだ事実に言及。スタジオからは「嘘っ！？」「まじで？」と驚きの声が上がるなか、中丸も「おかしい。こんなに避けてきたのに」と吐露し、共演者から「じゃあ、あと1回やったらどうですか？」と提案されると「ね。それもありかもしれないですね」と笑顔で応じていた。
◆中丸雄一のトークに反響
中丸のトークを受け、SNS上では「444公演！？」「ミラクル」「こんな偶然ある？」「オチが最高すぎる」「4を憎み4に愛されし男」「逆にすごい」「4嫌いなのにさすが」などの声が上がっている。
KAT-TUNは2001年に結成され、2006年3月22日にシングル「Real Face」、アルバム「Best of KAT-TUN」、DVD「Real Face Film」の3作同時発売でデビュー。その後、2025年3月31日にグループを解散し、同年11月8日に異例となる解散後のラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催して話題を呼んだ。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】