俳優の高島礼子（61）が16日、Instagramを更新。美術館を訪れた際の無防備な姿や、何げない自宅での一幕を披露し、注目を集めている。【映像】高島礼子“水着姿の女子会”＆自宅に置いた盆栽と飼い猫これまでもInstagramで、「女子会in大磯」と神奈川県にある温泉・スパ施設での水着動画や、「#我が家の猫」と紹介した飼い猫と自宅で過ごすひとときなど、自然体な姿を投稿してきた高島。自宅に置いた盆栽と飼い猫を公開16日