俳優の反町隆史の主演ドラマ「ＧＴＯ」（フジテレビ系）の続編が７月期に放送されることが複数の週刊誌で報じられた。そのため、妻で女優の松嶋菜々子と再び共演するのではないかと取りざたされている。同ドラマは、破天荒な教師・鬼塚英吉（反町）が学校や生徒の問題に体当たりでぶつかっていく物語。１９９８年に放送されると、全話平均視聴率２８・５％という高視聴率を記録した。松嶋は同僚の英語教師役・冬月あずさを務め