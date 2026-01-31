「2000万円だけ口座から下ろして、部屋に敷き詰めました」2005年、ロト6で1等・3億2038万円が当選した久慈六郎さん。当時は月給27万円の平凡なサラリーマンだったが、夜の街での散財や怪しい投資話にひっかかり、当選金はあっという間に失ってしまった。あれから20年、一度は億万長者になった男の現在地を追った。（前後編の前編） 【画像】ロト６当選直後、現金2000万円を部屋の床に敷きつめてポーズをとる久慈さん