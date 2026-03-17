3月16日に沖縄県名護市辺野古の沖合で、同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、女子生徒1人と船長が死亡した事故をめぐり、高校側は17日午前11時から記者会見を開いています。 【写真を見る】【速報LIVE】同志社国際高校が会見沖縄・辺野古沖で船転覆女子生徒1人が死亡“引率教員は乗船していなかった”と明らかに 高校側の会見での説明によると、引率にあたっていた教員2人は、陸地に残った生徒らの対応のため