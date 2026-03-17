加茂市は17日、議会中に体調不良で緊急搬送され「急性大動脈解離」と診断され入院している加茂市の藤田明美市長についてその後の経過について発表しました。市によりますと藤田市長から、16日に集中治療室から一般病棟に移動したと市幹部に連絡があったということです。副市長など市幹部とはスマートフォンのSNSでメッセージのやりとりをしているということです。経過は順調に回復しているということですが、退院の時