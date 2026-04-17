１７日午前８時頃、宮崎県川南（かわみなみ）町平田の有限会社「香川畜産」の豚舎から出火、５時間後に消し止められたが、鉄骨平屋豚舎２棟の計４２００平方メートルを全焼し、飼育中の豚５７００頭が死んだ。けが人はなかった。県警高鍋署の発表では、出火当時、現場近くで従業員が廃棄物を焼却していたという。出火原因を調べている。