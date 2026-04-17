京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が逮捕前の任意の調べに対し、「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。結希さんの遺体が遺棄された山林前から、室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。安達結希さんのご遺体が発見されて5日目となりました。ご遺体が発見された山の中から私が立っている道まで木々が生い茂る山道がのびています。